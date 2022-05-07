يتكون مجلس الإدارة من 9 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة 3 سنوات



أصدر وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة المستشار جمال الجلاوي قرارا وزاريا بإشهار الاتحاد الكويتي للسكراب.

وجاء في القرار:



مادة أولى



يشهر الاتحاد الكويتي للسكراب.



مادة ثانية



يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.





وجاء في النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسكراب إن الجمعية العمومية التأسيسية اجتمعت بتاريخ 8/7/2021 وتم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس الاتحاد الكويتي للسكراب ويقضي نظامه الأساسي بما يلي:



- يقبل في عضوية الاتحاد كل من يحمل ترخيصا ساريا معتمدا من وزارة التجارة والصناعة لنشاط السكراب او الى نشاط يتم استحداثه مستقبلا.



- رسم الانضمام للاتحاد قدره 100 د.ك يدفع مرة واحدة عند انضمام العضو او عند إعادة قيده.



قيمة الاشتراك السنوي لعضوية الاتحاد مبلغ وقدره 50 د.ك.



- تنعقد الجمعية العمومية في شهر ابريل كل 3 سنوات.



- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من 9 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة 3 سنوات ويشترط ان يكون العدد فرديا.



- مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للقرارات المشروعة التي تصدرها الجمعية العمومية.



- رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للاتحاد أمام جميع الجهات.



- تبدأ السنة المالية للاتحاد من اول ابريل الى نهاية مارس من كل عام.



- تودع أموال الاتحاد في حساب لدى البنوك المحلية.



- حدد النظام الأساسي اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الادارة والدفاتر التي يمسكها الاتحاد.