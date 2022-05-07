أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو قرارا وزاريا بإشهار الجمعية الكويتية لرعاية مرضى السرطان.

وتضمن القرار:

مادة أولى



تشهر الجمعية الكويتية لرعاية مرضى السرطان لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ثانية



يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وجاء في النظام الأساسي للجمعية الكويتية لرعاية مرضى السرطان: قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل الجمعية الكويتية لرعاية مرضى السرطان ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة، وذلك بهدف تقديم المساعدة المادية للمحتاجين من مرضى السرطان وأسرهم وتوفير الأدوية باهظة الثمن لمرضى السرطان المحتاجين قدر الإمكان وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمرضى السرطان وتنظيم زيارات المتعافين والمتخصصين لمرضى السرطان وكفالة الأيتام الذين توفي والدهم بسبب مرض السرطان وإقامة المؤتمرات والفعاليات التي تخدم مرضى السرطان وأسرهم وإقامة مشاريع خيرية بمختلف أنواعها التي تخدم مرضى السرطان وأسرهم والتنسيق مع الجمعيات والمبرات الخيرية والجمعيات التعاونية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية لإقامة الشراكات التي تخدم مرضى السرطان وأسرهم والتعاون مع وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية والمراكز الطبية المتخصصة لخدمة مرضى السرطان وفتح باب التطوع لمرضى السرطان المتعافين لإعادة تأهيلهم النفسي والاجتماعي لاستثمار طاقاتهم وخبراتهم لمساعدة مرضى السرطان ونشر التوعية بمرض السرطان للمجتمع المدني والمشاركة ودعم البحوث والدراسات المتعلقة بمرضى السرطان، وتخضع جميع أهداف الجمعية الى الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المختصة.



والمؤسسون هم:

٭ د.شهاب حمد علي المهندي

٭ د.عادل مبارك عبداللطيف العصفور

٭ د.أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي

٭ د.محمد عويضه محمد العجمي

٭ د.حمود فهد حمود الزعبي

٭ د.أحمد محمد سلف الحريجي

٭ د.سعد صقر سعد الثويني

٭ د.صالح سالم صالح الحيمر المري

٭ د.سعود عبدالعزيز علي الغانم

٭ د.فالح محمد شبيب العجمي

٭ د.مبارك محمد مبارك العتيبي

٭ محمد سعد عبدالرحمن المطيري

٭ حمد محمد علي العلي

٭ ناصر فهد هذال العازمي

٭ سعد مطلق هادي الراجحي

٭ عنتر محمد حرفان السهلي

٭ عبدالله فهيد محمد العجمي

٭ عبدالله أحمد عثمان الحيدر

٭ جاسم محمد راشد الفهد

٭ وليد إبراهيم حسن الأحمد

٭ محمد عيد مبارك العتيبي

٭ سعد فهيد محمد العجمي

٭ عبدالله محمد مبارك العتيبي

٭ إبراهيم عبدالواحد خليل الفيلكاوي

٭ عبدالله محمد عامر العجمي

٭ محمد عبدالرحمن فالح العجمي

٭ مبارك لافي مبارك صقر العتيبي

٭ عبدالله مبارك سالم الصانع

٭ أحمد مرزوق سالم العجمي

٭ عثمان يعقوب عبداللطيف الثويني

٭ يوسف شهاب حميد المطيري

٭ ناصر محمد فهيد العجمي

٭ سعد مرزوق هملول العتيبي

٭ يعقوب أحمد عبدالرحيم الكندري

٭ محمد فهيد محمد العجمي

٭ عيد مبارك صقر العتيبي

٭ غازي مرزوق هملول العتيبي

٭ أحمد محمد ناصر الحمدان

٭ عايض ناصر عويس العجمي

٭ أحمد محمد مبارك العتيبي

٭ محمد مبارك صقر العتيبي

٭ حمود عالي شالح المطيري

٭ فرج محمد فهد الهاجري

٭ حمد فهيد محمد العجمي

٭ جمعة نصيب مرزوق الدرعي

٭ صالح حاشوش خزعل الخالدي

٭ يوسف حمود عالي المطيري

٭ مناحي عباس صايل شويب

٭ شاكر مبارك محمد مرزوق المشيلح



ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكونا من 5 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر، فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ نشرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.