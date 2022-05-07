قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية في مصر الدكتور جاد القاضي إن الكرة الأرضية ستشهد يوم الاثنين الموافق 16 مايو الحالي خسوفا كليا للقمر يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال للعام الهجري الحالي 1443، وتستغرق جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و19 دقيقة تقريبا، وسيغطي ظل الأرض فيه 4ر141% تقريبا من سطح القمر.

وأوضح القاضي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن مصر ستشهد مرحلتين فقط من مراحل هذا الخسوف وهما بداية الخسوف "شبه ظلي" في الساعة الثالثة و 32 دقيقة و7 ثوان صباحا، وبداية الخسوف الجزئي في الساعة الرابعة و27 دقيقة و53 دقيقة صباحا، ولن تتمكن من رؤية باقي مراحل الخسوف.

وأشار إلى أن هذا الخسوف الكلي للقمر سيرى في (أوروبا، أفريقيا، آسيا، الامريكتين، المحيط الباسفيكي، المحيط الأطلنطي، المحيط الهندي، والقارة القطبية الجنوبية).

وكشف عن مراحل الخسوف الكلي للقمر، حيث يبدأ (شبه ظلي) في الساعة الثالثة و 32 دقيقة و7 ثوان، ثم خسوف جزئي في الساعة الرابعة و27 دقيقة و53 ثانية، يليه بداية الخسوف الكلي في الساعة الخامسة و29 دقيقة و3 ثوان، ويبلغ ذروته في الساعة السادسة و11 دقيقة و28 ثانية، وينتهى الخسوف الكلي في الساعة السادسة و53 دقيقة و56 ثانية، ثم ينتهي الخسوف الجزئي في الساعة السابعة و55 دقيقة و7 ثوان، وآخر مرحلة منه الخسوف "شبه ظلي" وتنتهي في الساعة الثامنة و50 دقيقة و48 ثانية صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وقال رئيس المعهد "إنه يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتـأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس".

وأضاف أن الخسوف القمري يحدث في وضع التقابل أي في منتصف الشهر الهجري عندما يكون القمر بدرا، ويكون تواجده عند إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر مع مستوى مدار الشمس (البروج)، أو قريبا منها، حيث تقع الأرض في هذه الحالة بين الشمس والقمر، على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبا منه.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد إنه في 16 مايو سيحدث خسوفا كليا للقمر حيث يمر القمر عبر ظل الأرض، وخلال هذه المرحلة يصبح القمر أغمق تدريجيا ثم يتحول إلى اللون النحاسي الصدئ ثم إلى اللون الأحمر.

وأضاف أنه يمكن رؤية جزء ضئيل جدا من هذا الخسوف في مصر حيث يكون القمر في أقصى الغرب أثناء غروبه وقبل شروق الشمس مباشرة، ولكن الجزء الأكبر من هذا الخسوف سوف لا نراه حيث يكون القمر تحت الأفق حينذاك.

وأكد اكتمال القمر (بدر شوال) في نفس اليوم (الاثنين 16 مايو) وسيبلغ لمعانه 99.9 %، موضحا أن القمر سيبدوا لنا بدرا في الفترة من 15 إلى 17 مايو حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل.

ولفت إلى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية بأسماء تدل على الربيع فيطلقون عليه (قمر الزهرة ، وقمر الذرة) حيث يكون حصاد الذرة في هذا الوقت من العام، وأحيانا اخرى يطلقون عليه (قمر الحليب).. مؤكدا أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.