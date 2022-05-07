أفاد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) بأن متوسط العمر المتوقع في الاتحاد الأوروبي في 2021 ما زال دون مستواه قبل جائحة كوفيد- .19

وذكر يوروستات أن البيانات الأولية لعام 2021 أظهرت أن كوفيد- 19 كان له "أثر سلبي حيث انخفض متوسط العمر المتوقع لدى الولادة في حوالي نصف الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي" مقارنة بعام .2020

وأشار يوروستات إلى أن أشد انخفاض في متوسط العمر المتوقع تم تسجيله في سلوفاكيا وبلغاريا، حيث انخفض المتوسط بواقع 2ر2 سنة، وتلتها لاتفيا وإستونيا بواقع 1ر2 سنة، مقارنة بعام .2020

وأضاف يوروستات في مقارنة ثانية للبيانات لعام 2019، قبل تفشي كوفيد- 19 في أوروبا، أن لوكسمبورج كانت الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي شهدت ارتفاع متوسط العمر المتوقع بواقع سنة واحدة.