تربعت الكوميديا على عرش إيرادات عيد الفطر المبارك في مصر ، بالرغم ان عدد الأفلام المعروضة بدور العرض السينمائي لا يتخطى حاجز 3 أفلام، بعد خروج فيلم "أِشباح أوروبا" من السباق في اللحظات الأخيرة وعرضه بدول الخليج.

وتغلب الفيلم الكوميدي "واحد تاني" للفنان أحمد حلمي وروبي علي منافسه "زومبي" لأبناء مسرح مصر ، متصدرا الإيرادات، فيما اقتنص فيلم الاكشن "العنكبوت" للفنان أحمد السقا ومني زكي المركز الثاني ، لينال الفيلم الكوميدي "زومبي" المركز الأخير.

وتصدر فيلم "واحد تاني" المركز الأول الإيرادات ، منذ عرضه بدور العرض السينمائي ، بقيمة تخطت حاجز 30 مليون جنيه ، ليواصل تقدمه خلال الأيام المقبلة بالاستحواذ على أكبر نسبة من كعكة إيرادات العيد، بالرغم من وجود منافس اخر له في الكوميديا لأبناء مسرح مصر.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

وفيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

وجاء في مركز الوصيف فيلم "العنكبوت " للفنان أحمد السقا ومني زكي بقيمة تخطت حاجز 15 مليون جنيه منذ عرضه بدور العرض السينمائي ، ليواصل احتلاله المركز الثاني خلال الأيام القادمة بعد زيادة الفارق بينه وبين المركز الأول بنسبة كبيرة .

تدور أحداث الفيلم في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، إضافة إلى دخوله في صراعات مع عالم المافيا بسبب اخوه الذي يجسد شخصيته النجم ظافر العابدين.

وفيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وجاء في المركز الأخير فيلم "زومبى" بقيمة تخطت حاجز 10 ملايين جنيه منذ عرضه في شباك تذاكر موسم عيد الفطر.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.

وفيلم "زومبى" بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.