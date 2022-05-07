أوردت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية البريطانية أن رئيس الوزارء البريطاني، بوريس جونسون، يعتزم إجراء تعديل وزاري بمجلس الوزراء قبل العطلة الصيفية للبرلمان.

ونقلت الشبكة البريطانية - الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/ - عن مصادر وصفتها بـ"الحلفاء" القول إنه من المتوقع أن يغير رئيس الوزراء البريطاني فريقه الرئيسي قبل العطلة التي من المقر أن تبدأ في الـ 21 من شهر يوليو المقبل، غير أنه من المرجح ألا يكون التغير وشيكًا.

وأشارت الشبكة إلى أن التعديل الوزراء يأتي بعد أن واجه "حزب المحافظين" البريطاني خسائر كبيرة خلال الانتخابات المحلية التي جرت أول أمس /الخميس/ بإنجلترا واسكوتلندا وويلز.