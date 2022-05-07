أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الجمعة تراجع معدل البطالة بين الأمريكيين من أصول أمريكية ولاتينية خلال نيسان/أبريل الماضي وبخاصة بين النساء الأمريكيات من أصل أفريقي اللائي ظللن خارج قوة العمل بنسب أعلى أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية أن معدل البطالة من الأمريكيين من أصل أفريقي تراجع خلال الشهر الماضي للشهر الرابع على التوالي إلى 9ر5% مقابل 2ر6% خلال آذار/مارس الماضي، كما انكمشت الفجوةفي معدل البطالة من الأمريكيين البيض والأمريكيين من أصول أفريقية إلى 2ر8 نقطة مئوية. واستقر معدل البطالة بين البيض عند مستوى 2ر3% خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه تراجع معدل البطالة بين الأمريكيين من أصل لاتيني فوق سن 16 عاما إلى 1ر4% خلال الشهر الماضي، مقابل 2ر4% خلال الشهر السابق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا التحسن حاد منذ بداية الجائحة عندما عانى الأمريكيون من أصل لاتيني من أقوى ضربة لهم نتيجة إغلاق الشركات وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة بينهم إلى8ر18%.

يذكر أن صناع السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي يراقبون بشدة كيف تتعامل المجموعات العرقية المختلفة في سوق العمل الأمريكية مع تعافي الاقتصاد من الجائحة.

كما تراجع معدل البطالة بين الأمريكيات من أصل أفريقي بنحو نقطة مئوية كاملة خلال الشهر الماضي إلى 2ر5%