شبه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أنه ونستون تشرشل عصرنا الحالي.

وجاءت تصريحات الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة - أثناء تحدثه مع زيلينسكي عبر مكالمة فيديو - وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنيفورم" الأوكرانية.

وعقب المكالمة، كتب بوش على حسابه على انستجرام لقد "تشرفت بقضاء بضع دقائق في الحديث مع الرئيس زيلينسكي - ونستون تشرشل عصرنا - هذا الصباح، حيث شكرت الرئيس زيلينسكي على قيادته وعلى ضربه المثل والتزامه بالحرية وأعربت عن تحياتي لشجاعة الشعب الأوكراني".