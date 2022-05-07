يتوقع تقرير اقتصادي تراجع مكافآت المصرفيين العاملين في بنوك الاستثمار بالولايات المتحدة خلال العام العام الحالي بنسبة تصل إلى 40% في ظل استمرار تباطؤ نشاط عمليات الطرح العام الأولي أو طرح أسهم جديدة للاكتتاب في أسواق المال.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير الصادر عن آلان جونسون مدير شركة "جونسون أسوشيتس" للاستشارات القول إن ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة حاليا إلى مستويات قياسية سيؤثر سلبا أيضا على أجور المصرفيين.

وأضاف جونسون "لأول مرة منذ عقود سيؤثر معدل التضخم بشكل كبير على القيمة الحقيقية للمكافآت"، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية وتكلفة الاقتراض تسببا أيضا في تراجع صفقات الاندماج والاستحواذ والطروح الأولية التي تعتبر مصدرا رئيسيا للدخل لبنوك الاستثمار.

ويقول جونسون إن هذه الأوضاع ستؤدي إلى تراجع قيمة مكافآت المصرفيين الذين يديرون صفقات الاستحواذ والاندماج بنسبة تصل إلى 20% وتراجع مكافآت إدارة عمليات الاكتتاب بنسبة تصل إلى 40%.

في المقابل فإن العاملين في مجال تداول الأوراق المالية في البورصة الأمريكية سيحققون دخولا جيدة خلال العام الحالي على خلفية نشاط حركة التداول بسبب التقلبات السريعة في أسعار الأسهم.

ويتوقع جونسون زيادة مكافآت هؤلاء العاملين بنسبة 10% بالنسبة للعاملين في مجال تداول الأوراق المالية ويمكن أن تصل إلى 20% للعاملين في تداول الأدوات المالية ذات الدخل الثابت.