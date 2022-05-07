استعدت فرق مكافحة الحرائق في نيو مكسيكو لمواجهة مزيج من الرياح العاتية ودرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة المنخفضة التي من المتوقع أن تؤجج حريقا تسبب في فرار الآلاف من منازلهم في الجبال والأودية بالقرب من سانتافي.

وتوقعت الأرصاد الجوية هبوب رياح شديدة القوة تصل سرعتها إلى 72 كيلومترا في الساعة لتكتسح منطقة حرائق شمال نيو مكسيكو اعتبارا من اليوم السبت، مصحوبة بدرجات حرارة تتجاوز 30 درجة مئوية ورطوبة أقل من 10 بالمئة.

وقال مسؤولو الأرصاد الجوية الأمريكية إن الرياح الشديدة، التي من المتوقع أن تستمر حتى أوائل الأسبوع المقبل، من المرجح أن تسرع من وتيرة انتشار حريق غابات هرميتس بيك/كالف كانيون الذي تسبب بالفعل في اشتعال النيران في أكثر من 168 ألف فدان حتى يوم الجمعة.

واشتعلت النيران في ما لا يقل عن 165 منزلا منذ اندلاع الحريق في السادس من أبريل نيسان، على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقال مايكل دي فرايز المتحدث باسم فريق إدارة الأزمة يوم الجمعة إن السلطات أمرت بإخلاء أكثر من 12775 منزلا في مقاطعتي مورا وسان ميجل مجتمعتين، وهما من أكثر المناطق تضررا من الحريق.

وقال مسؤولون إنه تم إبلاغ سكان أكثر من ثلاثة آلاف منزل آخر بالاستعداد للمغادرة في غضون مهلة قصيرة.

وتم احتواء الحريق، الذي أدى بالفعل إلى احتراق منطقة تعادل حوالي نصف مساحة مدينة نيويورك، بنسبة 20 بالمئة صباح يوم الجمعة، حيث اشتعلت النيران في النباتات التي أصابها الجفاف في جبال سانجري دي كريستو شمال شرقي سانتافي عاصمة الولاية.

وأدت التضاريس الصعبة في المنطقة شديدة الانحدار، المغطاة بالأخشاب الجافة وأعداد كبيرة من الأشجار الميتة والنباتات الكثيفة، إلى وجود طبقات وقود قابلة للانفجار في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وقال دي فرايز إن قوة مكافحة الحرائق التي يبلغ قوامها 1400 فرد كانت تسارع إلى "صنع خطوط عازلة أقوى وأعمق" قبل هبوب الرياح العاتية، من خلال إزالة الغطاء النباتي غير المحترق حول المناطق المعرضة للأذى.

وكان حريق هرميتس بيك/كالف كانيون هو الأكبر والأكثر تدميرا بين 11 حريقا نشطا كبيرا سجله يوم الجمعة مركز الإطفاء الوطني المشترك بين الوكالات في جميع أنحاء البلاد، من بينها ستة حرائق في نيو مكسيكو. وامتدت الحرائق الخمسة الأخرى إلى ما يقرب من 93 ألف فدان في المجمل.