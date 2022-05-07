في إطار التضامن مع أوكرانيا، أطلق مربو حمام من جميع أنحاء ألمانيا مجموعات من الحمام الزاجل في السماء في "رحلات سلام" تستمر يومي السبت والأحد.

وقال أولريش بيك، رئيس الرابطة الألمانية لمربي الحمام الزاجل، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن جزءا من دخل نقل الحمام إلى نقاط المغادرة سيتم التبرع به لأوكرانيا.

ويشارك في الحملة نادي الحمام الزاجل "أوستفريزلاند" في مدينة أوريش، والذي أطلق نحو 6 آلاف حمامة في جبال الألب من منطقة شمال الراين غربي ألمانيا صباح اليوم السبت. ومن المنتظر أن يطير الحمام لمسافة 200 كيلومتر إلى أبراجه.

وقال رئيس النادي فينفريد هيلميريش، إن النادي يبحث عن داعمين للمساهمة بخمسة يوروهات لكل حمامة، ويأمل في جمع تبرعات إضافية تتراوح بين 10 آلاف و 15 ألف يورو.

وقال بيك: "لطالما كان الحمام رمزا للأمل والسلام - وهذا ما نريد أن نتذكره"، مضيفا أنه يوجد أكثر من 300 سيارة نقل تابعة لنوادي الحمام على الطرق في جميع أنحاء ألمانيا، مشيرا إلى أن مربي الحمام الألمان تواصلوا مع الرابطة الأوكرانية للحمام لتقديم الدعم المباشر لنظرائهم في أوكرانيا.

بالنسبة لنوادي الحمام الزاجل، يبدأ موسم الطيران مطلع هذا الأسبوع. ويتدرب الحمام الآن على رحلات قصيرة نوعا ما. ووفقا لمتحدثة باسم الرابطة الاتحادية الألمانية لمربي الحمام، يمكن أن يقطع الحمام الزاجل مسافة تصل إلى650 كيلومترا.

وتضم نوادي الحمام الزاجل في ألمانيا حاليا حوالي 28000 شخص. ويشارك أكثر من نصفهم في موسم الطيران. ويدفع المالكون حصة في الصندوق مقابل النقل إلى نقاط المغادرة.