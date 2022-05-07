يقترض المزيد من الأمريكيين أموالا من العائلة والأصدقاء مقارنة بعام مضى، وفقا لما نشره موقع ((ذا هل)) الإلكتروني، وهو موقع سياسي أمريكي بارز

ووفقا لمسح نبض الأسرة لمكتب الإحصاء الأمريكي، الذي تم إجراؤه في الفترة من 30 مارس إلى 11 أبريل، اضطر نحو 25.6 مليون شخص، أو أكثر من 10 بالمئة من البالغين في الولايات المتحدة، إلى الاعتماد على شبكة دعمهم للحصول على الدعم المالي، مقارنة بـ19.1 مليون قبل عام.

وقال 14 بالمئة من المشاركين ممن تم تحديدهم على أنهم من جيل الألفية إنهم اقترضوا أموالا من أفراد عائلاتهم وأصدقائهم، بزيادة قدرها 3 بالمئة مقارنة بأبريل 2021. وقال 11 بالمئة ممن تم تحديدهم على أنهم من الجيل إكس إنهم اقترضوا أموالا من عائلاتهم وأصدقائهم، وهو ما قاله أيضا 8 بالمئة من المشاركين ممن تم تحديدهم على أنهم من جيل طفرة المواليد.

كما أظهر المسح وجود انقسامات عرقية في البلاد.

وقال 17 بالمئة من المشاركين ممن تم تحديدهم على أنهم سود و15 بالمئة من المشاركين ممن تم تحديدهم على أنهم من أصل إسباني إنهم اقترضوا أموالا من أفراد عائلاتهم وأصدقائهم، بينما قال 7 بالمئة ممن تم تحديدهم على أنهم من البيض أو الآسيويين إنهم اقترضوا أموالا من عائلاتهم وأصدقائهم.