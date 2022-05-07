ارتفع إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية بنسبة 7ر8 % بنهاية آذار/ مارس الماضي ليبلغ 93 مليونًا و304 ألفًا و400 برميل مقارنة بـ 85 مليونًا و825 ألفًا و800 برميل في الفترة نفسها عام .2021

وذكرت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ، نشرتها وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت ، أن إنتاج النفط الخام وحده سجل ارتفاعًا بنسبة 2ر12% خلال هذه الفترة فيما انخفض إنتاج سلطنة عُمان من المكثفات النفطية بنسبة 7ر2 % بنهاية آذار/ مارس الماضي مقارنة بنهاية نفس الشهر من العام الماضي.

كما سجّل متوسط سعر النفط الخام العماني ارتفاعًا بنسبة 5ر59 % ليصل إلى 79 دولارًا أمريكيًا للبرميل الشهر قبل الماضي ، مقارنة بـ 5ر49 دولار أمريكي للبرميل في الفترة نفسها العام الماضي ، كما ارتفع متوسط سعر النفط بنسبة 3ر14 % في شهر آذار/ مارس الماضي مقارنة بشهر شباط/فبراير الماضي.

وشهدت إجمالي صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام ارتفاعًا بنسبة 18 % الشهر قبل الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.