أعلنت مجموعة "آي.أيه.جي" التي تمتلك شركة الطيران البريطانية بريتش أيروايز تسجيل خسائر تشغيل أسوأ من التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب تعثر خطط زيادة طاقتها التشغيلية نتيجة نقص العمالة في مطار هيثرو العملاق بالعاصمة البريطانية لندن.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع سعر سهم آي.أيه.جي خلال تعاملات اليوم بنسبة 12% وهو أكبر تراجع يومي له منذ حوالي 6 أشهر، بعد إعلان الشركة تسجيل خسائر تشغيل بقيمة 731 مليون يورو (769 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث تأثرت نتائج الربع الأول بالمشكلات الفنية التي تعرضت لها الشركة مع تباطؤ نمو عملياتها في مطار هيثرو بسبب نقص العمالة، حيث تحتاج الشركة إلى توظيف 4000 موظف.

وتستهدف آي.أيه.جي الوصول بطاقتها التشغيلية خلال العام الحالي إلى 80% من طاقتها في 2019 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد التي كان لها تأثيرات كارثية على صناعة الطيران في العالم أجمع. وكانت الشركة تستهدف في شباط/فبراير الماضي الوصول بالطاقة التشغيلية خلال العام الحالي إلى 85% من طاقة .2019