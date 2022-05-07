قال واحد من كل خمسة أشخاص في ألمانيا أو 22 بالمئة، إنهم تعرضوا للعنصرية، وفقا لدراسة نشرها المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة

بشكل عام، تعرض ثلثا سكان ألمانيا للعنصرية من خلال تجاربهم الخاصة أو ملاحظاتهم أو أوصاف بيئتهم المباشرة، وفقًا للدراسة التي استندت إلى مسح تمثيلي لـ5000 شخص.

وقالت ليزا باوس، وزيرة شؤون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب، في تقديم الدراسة، التي كانت إيذانا ببدء مراقبة طويلة الأمد للعنصرية في ألمانيا، إن "التطرف والعنصرية يثيران قلقنا جميعًا".

بغض النظر عن تجربتهم الخاصة، اعترف 90 بالمئة من الشعب في ألمانيا بوجود العنصرية في البلاد. وذكر 81 بالمئة إن الأفراد يمكن أن يتصرفوا "بطرق عنصرية" حتى لو لم يقصدوا ذلك.