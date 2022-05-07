حظي الإعلان الرسمي الأول لفيلم (بحبك) للفنان تامر حسني، والمقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل، بمشاهدات وتفاعل من المتابعين، حيث حقق نسبة مشاهدات بلغت 3 ملايين و74 ألفا و36، بعد يومين من طرحه على المنصات الرقمية .

وروج الفنان تامر حسني لإعلان الفيلم بنشره عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، حيث غلب على البرومو طابع الرومانسية .

وبدأ تامر حسني تصوير الفيلم أواخر شهر فبراير الماضي، وطرح إعلانه الرسمي أول أمس /الخميس/، محددا عيد الاضحى موعدا لعرضه في السينما، ويظهر تامر حسني في إعلان الفيلم وهو يخوض قصتي حب، الأولى مع هنا الزاهد والثانية مع هدى المفتي، مع اختلاف موقفه في كل قصة.

وكان تامر حسني أكد - في تصريحات سابقة - أن أحداث الفيلم تدور حول مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة، ما يجعل أحداثه محيرة جدا، لافتا إلى أن الفيلم كوميدي في إطار رومانسي بحت غائب عن الساحة الفنية منذ فترة.

ويشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، ومدحت تيخة، وشهد الشاطر، وعالية راشد، وتأليف وإخراج تامر حسنى.