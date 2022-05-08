أزيل أكثر من ألف كيلومتر مربع من الأشجار في غابة الأمازون خلال شهر أبريل الماضي، وهو ما يعادل نحو ضعف المساحة التي أزيلت في الشهر نفسه من العام الماضي، ما يمثل رقما قياسيا جديدا لمثل هذا الشهر ويضع الغابة تحت «ضغط كبير»، على ما ذكر المدافعون عن البيئة.



ويرى المتخصصون أن بيانات الأقمار الاصطناعية التي أرسلت أول من أمس تنذر بخطر كبير، خصوصا أنها لا تشمل الشهر بأكمله.



وتظهر الصور التي التقطها نظام المراقبة «ديتير» التابع لمعهد أبحاث الفضاء (INPE) بين 1 و29 أبريل، إنذارات بقطع أشجار على مساحة 1012 كيلومترا مربعا، وهو ما يعادل نحو 140 ألف ملعب كرة قدم.