تقيم دار «كريستيز» غدا مزادا على رسم بورتريه لمارلين مونرو يحمل توقيع الرسام أندي وارهول، مع توقعات بأن يصل سعره إلى مائتي مليون دولار ما سيجعله أغلى عمل فني من القرن العشرين في تاريخ المزادات.



وتتباهى دار كريستيز المملوكة لشركة «أرتيميس» التابعة للفرنسي فرنسوا بينو، بأن لوحة «شوت سايج بلو ماريلين» التي رسمها وارهول سنة 1964 هي «أهم لوحة من القرن العشرين تباع في مزاد خلال جيل كامل».



وتعود ملكية رسم البورتريه الشهير للممثلة الأميركية والأيقونة العالمية مارلين مونرو (1926-1962) إلى مؤسسة توماس ودوريس أمان في زيوريخ والتي ستخصص إيرادات البيع لتمويل «أعمال خيرية» مرتبطة «ببرامج صحية وتربوية» موجهة للأطفال حول العالم، وفق دار كريستيز.



ويقارن الخبراء في كريستيز هذه الصورة التي تظهر مارلين مونرو مبتسمة، بالبسمة الغامضة للوحة موناليزا الشهيرة لمعلم عصر النهضة الإيطالي ليوناردو دا فينتشي.



وستطرح الدار أيضا في المزاد هذا الأسبوع ثلاث لوحات للرسام كلود مونيه، بينها عمل من سلسلة «زنابق الماء» و«البرلمان، مغيب الشمس».



وتقدر قيمة كل من هذه الأعمال بحوالي 60 مليون دولار. كذلك، يتوقع تسجيل سعر باهظ مشابه للوحتين لمارك روثكو، إحداهما في مزاد لدار كريستيز والأخرى لدى سوذبيز.