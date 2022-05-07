وافق مشرعون في لجنة البيئة والصحة العامة وسلامة الغذاء "إي.إن.في.آي" التابعة للبرلمان الأوروبي على مجموعة من مسودة التغييرات التوفيقة لمراجعة شاملة لسوق الكربون للاتحاد الأوروبي، في مسعى لتعزيز برنامج " السقف والتجارة".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن ممثلين من أكبر مجموعات سياسية في اللجنة وافقوا على مقترحات مشتركة لتشديد ضوابط الإمداد للتصاريح الخاصة بالكربون .

وسيتم طرح مجموعة المسودات للتصويت في 16 أيار/مايو الجاري، عندما تدلي اللجنة بصوتها بشأن إصلاح السوق، طبقا لما ذكره مايكل بلوس، وهو ألماني يشرف على الإصلاح نيابة عن حزب "الخضر".

وقال للصحفيين "كان موقف البرلمان الأوروبي دائما هو أن يكون لدينا المزيد من الطموح".

كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت إصلاح سوق الكربون في تموز/يوليو الماضي، في إطار حزمة إصلاحات واسعة لمواءمة سياسات التكتل مع هدف أكثر صرامة لتقليص الانبعاثات لعام 2030 .