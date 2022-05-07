أعلنت شركة ((بوينغ)) أن مجمعها في أرلينغتون بولاية فرجينيا خارج العاصمة واشنطن سيكون المقر العالمي للشركة.

وذكرت الشركة في الإعلان أن موظفيها في المنطقة يدعمون مختلف أعمالها ويتخصصون في تطوير الطائرات المتقدمة والأنظمة المستقلة. وتخطط بوينغ، بالإضافة إلى تحديد شمال فرجينيا كمقر جديد لها، لتطوير مركز للأبحاث والتكنولوجيا في المنطقة لتسخير وجذب القدرات الهندسية والتقنية.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينغ ديف كالهون "نحن متحمسون للبناء على الأساس الذي صنعناه هنا في شمال فرجينيا. وتعتبر المنطقة منطقية إستراتيجيا بالنسبة لمقرنا الرئيسي العالمي نظرا لقربها من عملائنا وأصحاب المصلحة وإمكانية وصولها إلى المواهب الهندسية والتقنية ذات المستوى العالمي".

ووفقا لشركة ((بوينغ))، فإنها ستحافظ على وجود كبير في موقعها في شيكاغو والمنطقة المحيطة بها.

وذكر كالهون "نحن نقدر تقديرا كبيرا علاقاتنا المستمرة في شيكاغو وفي جميع أنحاء إلينوي. ونحن نتطلع إلى الحفاظ على وجود قوي في المدينة والولاية".