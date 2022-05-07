وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى، عن الاستراتيجية المتبعة في شأن تحصيل الأموال الخاصة في الوزارة في ذمة الغير.



ونص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما أسباب نقص الإيرادات المحصلة للسنة المالية 2021/2020 عن المقدر بما جملته أكثر من (9) ملايين دينار كويتي وفقا لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الأخير؟



2 ـ ما الاستراتيجية المتبعة في شأن تحصيل الأموال الخاصة في وزارة الأشغال العامة في ذمة الغير؟



3 ـ ما سبب صرف مكافأة شاغلي الوظائف المالية لبعض الموظفين الحاصلين على مؤهلات جامعية تخصص محاسبة على الرغم من عدم عملهم في مجال تخصصهم بالمخالفة للمادة رقم (6) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (21) لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنيا في الجهات الحكومية وما الإجراء الذي ستتخذونه إزاء هذا الأمر؟



4 ـ ما أسباب صرف الوزارة للعلاوة الاجتماعية لبعض الموظفين على الرغم من تحقق السبب القانوني الذي يستوجب إيقاف صرفها ما ترتب عليه صرف أكثر من 23.900.000 دينار كويتي من دون وجه حق، وقد أورد ديوان المحاسبة ذلك في تقريره وطلب ضرورة الالتزام بكل قرارات ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص واتباع اللازم بشأن استيفاء نموذج إقرار العلاوة الاجتماعية كل (6) أشهر ومساءلة الموظف المتسبب بالتراخي عن الإبلاغ على تلك الحالات؟ فما الإجراء الذي ستتخذونه؟ وهل أحيل المسؤولون عن هذا الأمر إلى جهات التحقيق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب؟