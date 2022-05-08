اختتم البنك التجاري برنامجه الرمضاني الاجتماعي الذي أطلقه مع بداية شهر رمضان الكريم لهذا العام، والذي هدف إلى إبراز روح التكافل والتواصل الاجتماعي بين البنك وأفراد وقطاعات المجتمع كافة، مع الالتزام بجميع الإجراءات والاشتراطات الصحية حفاظا على صحة الجميع وكذلك فريق العمل بالبنك.



وفي هذا السياق، قالت نائب مدير عام - قطاع التواصل المؤسسي - أماني الورع، إن البنك التجاري يواصل القيام بمسؤوليته الاجتماعية ورسالته الهادفة إلى خدمة المجتمع، خاصة خلال شهر رمضان المبارك والمناسبات المختلفة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن البنك استهل نشاطه بزيارة إدارة الطوارئ الطبية وزارة الصحة، وذلك لتهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك ولمشاركة موظفي إدارة الطوارئ الطبية بالوزارة الإفطار في الشهر الفضيل، حيث حرص البنك على إقامة مأدبة إفطار ومشاركة موظفي الإدارة فرحة الإفطار في رمضان وكذلك توزيع الهدايا عليهم تقديرا لجهودهم المبذولة في كل الأوقات، خصوصا في ساعات الذروة في شهر رمضان.



وتابعت: ضمن برنامجه الرمضاني لهذا العام، قام «التجاري» بإطلاق حملة توزيع وجبات السحور على عمال البناء والتنظيف المتواجدين في الشوارع بهدف التواصل مع هذه الفئة طوال شهر رمضان الفضيل، للتخفيف من معاناتهم وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية، موضحة أن فكرة توزيع وجبات السحور جاءت استكمالا لحملة سحوركم علينا ضمن حملة هون عليهم.



وكالعادة في شهر رمضان الكريم، قامت أسرة البنك ممثلة بقطاع التواصل المؤسسي بتنظيم زيارة لكل من مدرسة الرجاء الابتدائية – بنين - لمشاركتهم ذوي الهمم احتفالية فرحة «القرقيعان»، حيث يجدد البنك من خلال هذه المبادرة الإنسانية عهدا قطعه على نفسه بمشاركة نزلاء مختلف المراكز والجمعيات فرحة القرقيعان، التي تمثل احدى العادات الكويتية القديمة في شهر رمضان من كل عام.

كذلك، وفي إطار فعاليات حملة ضاعف أجرك مع التجاري، قام البنك وبالتعاون مع عدد من الجمعيات والهيئات المشاركة في الحملة بتوزيع سلات الغذاء على الأسر المتعففة داخل الكويت.

ومع ختام العشر الأواخر من الشهر الفضيل قام البنك بتوزيع بعض الهدايا على المصليين أثناء خروجهم من المساجد بعد الصلاة. وجاءت هذه المبادرة من البنك انسجاما مع النواحي الإيمانية التي يكتسبها الشهر الفضيل.



وفي سياق متصل، وتجاوبا مع الأنشطة التي يطلقها البنك عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة التي باتت تستقطب اهتمام العديد من المتابعين، أشارت الورع الى أن البنك قد أطلق سلسلة من النصائح الصحية والرياضية ورسائل توعوية بالتعاون مع أخصائية التغذية وجد العثمان ونادي Sal Space، بالإضافة الى عدد آخر من المسابقات التي أطلقها خلال الشهر الفضيل ورصد الجوائز النقدية للمتابعين والجمهور.



وبمناسبة الاحتفال بعيد الفطر، قام فريق التواصل المؤسسي بزيارة أطفال مرضى القلب في مستشفى الصدري، لتهنئتهم بعيد الفطر السعيد، وذلك لتقديم التهاني ومشاركتهم فرحة عيد الفطر السعيد، وإدخال السعادة والسرور في نفوس الأطفال بهذه المناسبة السعيدة.



وفي إطار آخر، قام البنك بالاحتفال بعيد الفطر السعيد مع عمال التنظيف والبناء وتوزيع كسوة العيد على هذه الفئة الجديرة بكل اهتمام في إطار حملة «هون عليهم» الذي أطلقها البنك لعامها التاسع على التوالي.



واختتمت الورع حديثها مبينة أن البنك التجاري يواصل مبادراته الإنسانية ودعمه لبرامج الرعاية الاجتماعية، وذلك انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية تجاه مختلف أفراد وقطاعات المجتمع.