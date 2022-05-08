عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، عن أن الدوام المدرسي يعود اليوم كما كان قبل العيد بدءا من الساعة السابعة والنصف صباحا، مشيرة إلى أن المدارس لم تتلق أي تعليمات تتعلق بعودة طابور الصباح. وأوضحت المصادر أن «التربية» تكثف جهودها للانتهاء من المناهج حسب الخطة الموضوعة بالتعاون مع الإدارات المدرسية، لافتة إلى أن القيادات التربوية، وبمتابعة من الوزير د.علي المضف والوكيل د.علي اليعقوب، تعمل على توفير أفضل الأجواء للطلبة استعدادا لاختبارات نهاية العام الدراسي التي ستنطلق في 29 الجاري لطلبة المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر في المرحلة الثانوية، على أن تبدأ امتحانات الصف الثاني عشر في 12 يونيو المقبل حتى 23 من الشهر نفسه.

وفي مزيد من التفاصيل يعود الطلبة إلى مدارسهم بمراحلها التعليمية المختلفة اليوم ليستكملوا ما تبقى من دروس في مناهجهم الدراسية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر السعيد، لاسيما أن العام الدراسي الحالي يشهد مراحله الأخيرة. هذا، وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، عن أن الدوام المدرسي يعود كما كان قبل العيد بدءا من الساعة السابعة والنصف صباحا، مشيرة إلى أن المدارس لم تتلق أي تعليمات تتعلق بعودة طابور الصباح، لذلك سيدخل الطلبة مباشرة إلى فصولهم. وأوضحت المصادر أن «التربية» تكثف جهودها للانتهاء من المناهج حسب الخطة الموضوعة بالتعاون مع الإدارات المدرسية، لافتة إلى أن القيادات التربوية، وبمتابعة من الوزير د.علي المضف والوكيل د.علي اليعقوب، تعمل على توفير أفضل الأجواء للطلبة استعدادا لاختبارات نهاية العام الدراسي التي ستنطلق في 29 الجاري لطلبة المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر في المرحلة الثانوية، على أن تبدأ امتحانات الصف الثاني عشر في 12 يونيو المقبل حتى 23 من الشهر نفسه.