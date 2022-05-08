ممارسة لتصميم وإنشاء محطة كهرباء بالطاقة المتجددة في مصنعي الشعيبة وأم العيش



علي إبراهيم



علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة، أن شركة ناقلات النفط ستشتري زيوتا وشحوما بنحو 16 مليون دولار لمدة 3 سنوات.



وتفصيليا، أرست لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية الممارسة الخاصة بتوريد زيوت التشحيم البحرية لسفن شركة ناقلات النفط بمبلغ إجمالي قدره 15.96 مليون دولار وذلك لمدة 3 سنوات، إذ فازت بتلك الممارسة شركة لوك أويل للزيوت البحرية.



إلى ذلك، تسعى «الناقلات» إلى توفير خدمات عمالة فنية متخصصة، حيث طلبت الشركة من لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول الأمر، إذ أعلنت قائمة من 24 شركة مدعوة للدخول في مناقصة محدودة بشأن تقديم خدمات فنية بعمالة فنية متخصصة لفرع تعبئة الغاز المسال التابع لـ «الناقلات».



في سياق متصل، ستعلن لجنة الشراء العليا اليوم عن الممارسة الخاصة بتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة في مصنعي تعبئة الغاز المسال (الشعيبة وأم العيش)، وذلك من خلال طرح ممارسة عالمية ومحلية في الوقت ذاته، ولكنها محدودة على قائمة من 6 شركات مدعوة للمشاركة وغير قابلة للتجزئة.



كما ستعلن لجنة الشراء العليا عن المناقصة المحلية المحدودة الخاصة بتقديم خدمات تشغيل وصيانة مرافق شركة ناقلات النفط، وحددت اللجنة قائمة من 69 شركة مسموح لها بالتقدم بعطاءاتها، كما ستعلن عن طرح مناقصة عالمية محدودة غير قابلة للتجزئة لتوريد المواد الغذائية الخفيفة والمستلزمات الشخصية لأفراد الأسطول بشركة ناقلات النفط الكويتية في الموانئ الإماراتية على قائمة محدودة من 4 شركات.