قال التقرير الشهري الصادر عن كامكو إنفست إن المؤشر الخليجي سجل مرة أخرى مكاسب في أبريل 2022 بدعم من الأرباح القوية التي سجلتها الأسهم الكبرى، وبصفة خاصة أسهم قطاع البنوك.

إلا انه على الرغم من ذلك، تباطأت وتيرة المكاسب الشهرية هامشيا خلال الشهر بتسجيل مؤشر مورجان ستانلي الخليجي نموا بنسبة 3.3%، فيما يعد أقل مكاسب شهرية يسجلها المؤشر بعد 5 أشهر متتالية من النمو، وجاءت بورصة دبي في الصدارة كأفضل الأسواق الخليجية أداء خلال الشهر بمكاسب شهرية بنسبة 5.5%، تليها السعودية والكويت بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 4.9% و2.6%، على التوالي.



من جهة أخرى، سجلت كل من بورصتي مسقط والبحرين خسائر خلال الشهر بنسبة 1.1% و0.8%، على التوالي.

ومن حيث الأداء منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه، استعادت السعودية مجددا مركز الريادة بتسجيل مكاسب بنسبة 21.7% تليها أبوظبي والكويت بنمو بلغت نسبته 18.8% و18.75%، على التوالي.



أما على الصعيد القطاعي، كان الأداء الشهري إيجابيا بصفة عامة. وانقسم أداء قطاعات السوق المختلفة بالتساوي تقريبا بين الرابحين والخاسرين، إلا ان المكاسب الشهرية جاءت على خلفية الأداء الإيجابي للقطاعات ذات القيمة السوقية المرتفعة مثل البنوك والطاقة والعقار، وساهمت تلك المكاسب في تعويض الخسائر التي سجلتها مؤشرات قطاعات التأمين والسلع طويلة الأجل والأدوية.

من جهة أخرى، تفوق أداء مؤشر قطاع البنوك من حيث الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه بمكاسب بلغت نسبتها 26.5%.