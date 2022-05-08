أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو قرارا وزاريا بإشهار جمعية القرين الخيرية.



وجاء فيه:



مادة 1: تشهر جمعية القرين الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



وتضمن ملخص النظام الأساسي لجمعية القرين الخيرية أن وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بتسجيل جمعية القرين الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة، وذلك بهدف نشر الوعي الديني في ضوء الكتاب والسنة والاهتمام بتعليم النشء وتربيتهم على أسس سليمة لتحصينهم من الأفكار الدخيلة والاخلاق الرذيلة من خلال الدورات والانشطة والمسابقات العلمية والندوات والملتقيات الثقافية والدينية، وذلك بعد موافقة الجهات المعنية والمساهمة في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ورفع المعاناة عن الفقراء والأرامل والأيتام والمرضى والمحتاجين من خلال تقديم المساعدات وتقديم الخدمات الإنسانية والخيرية والاغاثية والعلاجية للفقراء والمنكوبين والمرضى والمتضررين من المجاعات والكوارث في داخل الكويت وخارجها وتنفيذ المشاريع الخيرية كالمساجد والمراكز الاسلامية والمدارس ودور الأيتام وحفر الآبار وكفالة الأيتام والمدرسين وغيرها من المشاريع النافعة في خارج الكويت بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية، وعلى أن تمارس هذه الأهداف بعد موافقة وزارة الشؤون والجهات المختصة.



والمؤسسون هم:



٭ عبدالمانع علي مانع المانع



٭ ماهر علي مانع علي المانع



٭ حمد علي مانع علي المانع



٭ خالد خليفة مساعد عيد خليفة المجرب



٭ سعود لافي سعود الشحومي



٭ فالح فرحان ونيان مرزوق العازمي



٭ سالم عفاس سعود صالح الشحومي



٭ وليد رضيمان ثامر الصواغ



٭ ثامر صالح رجعان صالح الصواغ العازمي



٭ وليد عوض سيف فرحان النامي



٭ طلال علي شويش منيخر اللميع العازمي



٭ مرضي فالح سالم الوسمي اشنيتر العازمي



٭ حمد راشد صالح سعود الشحومي العازمي



٭ مبارك لافي سعود الشحومي



٭ عادل صالح الشحومي العازمي



٭ علي عيد علي مسلم الشحومي



٭ صالح سعود صالح سعود الشحومي العازمي



٭ محمد صالح سالم مسلم راشد الشحومي



٭ عبدالرحمن سعود صالح سعود الشحومي العازمي



٭ عبدالله محمد عبدالله فلاح حسين السحيب



٭ محمد خليفة راشد محمد الشحومي



٭ خليفة محمد خليفة راشد محمد الشحومي



٭ علي حسين علي حمود شريدة الشحومي



٭ عبدالرحمن أحمد محمد شبيب سالم الهولي العازمي



٭ عبادلله علي سالم تويم جمعان الدواي



٭ سعد خالد خليف سالم ناصر الغريب العازمي



٭ سالم حمد ظاهر عايض النويص العازمي



٭ محمد حمد راشد حمد عبدالله الهران



٭ عبدالعزيز أحمد محمد شبيب سالم الهولي العازمي



٭ سعد فيصل سعد فالح شهيب الوسمي



٭ يوسف محمد محمد حمد سعود المجمد



٭ يوسف علي مانع علي المانع



٭ أيمن علي مانع علي المانع



٭ أحمد مضحي عواد منصور حمود الزبن



٭ يوسف مضحي عواد منصور حمود الزبن



٭ عبدالعزيز مضحي عواد منصور حمود الزبن



٭ عبدالكريم عفاس سعود صالح الشحومي



٭ عبدالرحمن بطاح سالم عيد الدويهيس



٭ جابر سالم مطلق مرزوق صعفاك العازمي



٭ مبارك مرزوق جريد بن صالح العازمي



٭ منصور ناصر منصور ناصر الهويدي المحرول



٭ محمد ناصر منصور الهران



٭ عبدالله فهد عبدالله الاسود دغيمان العازمي



٭ سعود عيد مسلم الشحومي



٭ محمد عواد دغيم العريره العازمي



٭ عمر فوزي عبدالعزيز معتوق العسلاوي



٭ عبدالله حسين سبت علي بن سبت



٭ مبارك مرزوق صقر مبارك غانم الغوينم



٭ فيصل حسين علي مطلق حمدان بن بحلق



٭ أحمد خليفة راشد محمد الشحومي



٭ علي صباح خليفة الهران



٭ سالم احمد سالم مبارك غانم الغوينم



٭ خالد غانم مبارك الغوينم



٭ ناصر منصور ناصر الهويدي المحرول



٭ عبدالله محمد مبارك احمد عبدالله المطوع



٭ عبدالعزيز سلامة بالوس خلف العنزي



٭ عبدالعزيز سعود ابداح قبلان مرزوق اقريعيط



٭ عبدالله سالم خالد صقر مبارك غانم الغوينم



٭ علي احمد سالم مبارك غنم الغوينم



٭ عبدالله سعد فرحان الفرحان الادغم العازمي



٭ احمد سالم غانم الغوينم



٭ مشعل محمد مبارك العازمي



٭ سالم مطلق ريحان العازمي



٭ عبدالله نصار هادي المحرول العازمي



٭ احمد مطلق محمد ريحان العازمي



٭ سعود عفاس سعود صالح الشحومي



٭ احمد علي حمود شريدة الشحومي



٭ محمد عفاس صالح الشحومي



٭ محمد عفاس سعود صالح الشحومي



٭ فالح محمد سلطان المجرن



ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكونا من 7 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام، وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.