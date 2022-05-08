تتسارع تحضيرات المنتخبات واللاعبين الكويتيين الحالية، استعداداً لدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تحتضنها البلاد من 13 إلى 31 مايو تحت رعاية صاحب السمو الأمير في الوقت الذي تبدأ فيه اليوم الأحد، طلائع الإداريين من الضيوف بالوصول إلى الكويت، وسيكون أولهم وفد اللجنة الأولمبية السعودية.



وفي هذا الصدد، أفاد رئيس لجنة الفنادق والمواصلات في الدورة وسام تركماني، بأن الوفد الإداري القطري سيصل غدا الاثنين، على أن يتبعه نظيريه العماني والبحريني الثلاثاء، في حين لم يتحدد حتى الآن موعد وصول الوفد الإماراتي.



وبالنسبة لموعد وصول المنتخبات واللاعبين من الضيوف، قال تركماني: «سيكون وفد المنتخب السعودي للرجال في كرة قدم الصالات المغلقة أول الواصلين يوم الثلاثاء لارتباطه بمعسكر استعدادي مسبق في الكويت.

وستصل منتخبات السيدات في ألعاب القوى الأربعاء المقبل، ومنتخبات السيدات لقدم الصالات في اليوم التالي».



وكانت اللجنة المنظمة قد كشفت عن تميمة الدورة التي حملت اسم «سالمي» في مجمع 360 منتصف الأسبوع الماضي بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيسة لجنة رياضة المرأة فاطمة حيات، التي قالت: «تميمة الحصني سالمي اسمها وشكلها مستوحى من البيئة الكويتية، والحصني معروف عنه مقاومته لقسوة الصحراء وقدرته على العيش في البيئة الصحراوية».

وعلى وقع التحضيرات وترقب وصول الضيوف، شدد نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة د.صقر الملا، على أن الأمل كبير بنجوم منتخباتنا الوطنية المشاركين في الدورة، وتابع الملا مغردا انه «متأكد من إمكانية تحقيق هؤلاء إنجازات ستسجل باسم الرياضة الكويتية بالصورة التي تستحق وان يشرفوا الوطن من خلال المنافسات الخليجية».



على صعيد آخر، أعلن أمين سر اتحاد كرة اليد قايد العدواني، أن منتخب الكويت للشباب سينتظم في معسكر خارجي في الدوحة من 17 إلى 22 الجاري وسيخوض خلاله مباراتين وديتين مع نظيره القطري، يسبقه فترة إعداد محلية من 12 إلى 16 منه، مضيفا: «ارتأى الاتحاد أن يشارك في الدورة بمنتخب الشباب المطعّم ببعض لاعبي الخبرة، لإعداده للمستقبل وليمثل كرة اليد الكويتية في الاستحقاقات الآسيوية».



وتابع: «تعاقدنا مع طاقم تدريبي إسباني لقيادة منتخباتنا الوطنية، لجعلها قادرة على خوض غمار البطولات والمنافسة الجادة وإعادة مكانة اللعبة إلى سابق عهدها في القارة الصفراء».



بدوره، شكر رئيس اتحاد الكرة الطائرة د.عبدالهادي الشبيب القائمين على الهيئة على جهودهم المبذولة في سبيل توفير كل الإمكانات الخاصة بإعداد المنتخب الكويتي في معسكره الخارجي المقام حاليا في صربيا استعدادا للمشاركة في الدورة.

على صعيد آخر، أعلن أمين السر المساعد ورئيس لجنة المنتخبات في اتحاد ألعاب القوى د.مانع العجمي، أن مجلس إدارة الاتحاد اعتمد رسميا القائمة النهائية لمنتخبي الرجال والسيدات المشاركين في الدورة.

وتنطلق منافسات اللعبة عبر مسابقات السيدات في 13 الجاري والرجال في 16 منه على مضمار وميدان أحمد الرشدان في منطقة كيفان.

وأضاف العجمي أن المنتخب الكويتي للرجال ما زال منتظما في معسكر خارجي في مدينة بورصة التركية، موضحا انه سيشارك في جميع المسابقات بواقع لاعبين اثنين في كل فئة.



وأشار الى أن قائمة الرجال تضم 35 لاعبا، هم: محمد فهد وناصر اسماعيل وعبدالرحمن القطان ويعقوب اليوحة ويعقوب العازمي وإبراهيم الظفيري وعمر الرشيدي وحسين كمال ومحمد هاشم وعبدالرحمن عباس وخالد الحربي ونواف حماشة ومبارك خليل وجاسم الماص ويوسف غلوم وعبدالعزيز العجمي وبدر سويد وخالد مسعد وهاشم عدنان وسلطان الريس وعبدالله بدر وخالد السبيعي ويعقوب الباذر وعلي الصباغة ويوسف العطار ومشاري سرور وإبراهيم الفضلي وعلي زنكوي ويوسف بن رجب وعيسى زنكوي وعبدالله زنكوي وعبدالرحمن العازمي وعلي نصار وعبدالله الأمير وزكريا الشواف.



وأوضح العجمي أن منتخب السيدات انتظم في معسكر داخلي يستمر حتى انطلاق المنافسات، مشيرا الى أن قائمته تضم 24 لاعبة، هن: لولوة العسكر وفاطمة الفيلكاوي ونادية الحقان ومضاوي الشمري وشيخة القطان وفجر فرحان وديما إبراهيم وإيمان زنكوي وشيخة الصقهان ودانة الزنكي وأمل الرومي والشيخة شوق الصباح ومريم مال الله وروعة السعيد وهبة سلطان وفجر مندني وأريج ناصر وسلسبيل السيار وعائشة الخضر ودانة العازمي وهيا التواجر وضي الملا ودلال مرزوق وأوراد الخضر.