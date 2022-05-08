القاهرة - ناهد إمام



قال بيان مشترك من العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية وشعبة صناعة المعادن المصرية، إن المنشور الذي تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بوقف سوق الذهب غير صحيح، وأن الشركة المذكورة بالمنشور وهمية وغير معروفة وغير مسجلة سواء في شعبة التجارة أو الصناعة.



وأضاف البيان، إن البعض يحاول إحداث حالة من الاحتقان والاضطراب للسوق، وأن ما جاء بهذا المنشور حول عدم الشفافية في التسعير لا أساس له من الصحة، والتسعير يخضع لآليات العرض والطلب ووفقا لأسعار الأوقية في البورصات العالمية وعلى الجميع الحذر من تداول مثل تلك الشائعات التي هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري، حيث سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل المروجين لتلك الشائعات.