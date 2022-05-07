بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أعرب فيها سموه، عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد وإصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة المصرية إثر إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس في شبه جزيرة سيناء شمالي البلاد، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، مؤكدا سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الآثم وتأييدها لكل ما يتخذه البلد الشقيق من إجراءات لمواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد وإصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة المصرية إثر إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس في شبه جزيرة سيناء شمالي البلاد، سائلا سموه المولى جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو الشيخ صباح خالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.