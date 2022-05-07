أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس في جمهورية مصر العربية، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي اليوم تضامن الكويت مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ودعم جهودها في التصدي إلى التطرف والإرهاب.

وأعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهداء وإلى جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.