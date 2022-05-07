دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف الهجوم "الإرهابي الجبان" الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس في مصر.



وأكد الحجرف في بيان اليوم السبت تضامن دول المجلس مع مصر والوقوف معها لمواجهة العنف والتطرف والإرهاب.

وشدد على الرفض التام لهذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والإنسانية والقيم الأخلاقية، معربا عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب مصر، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وكانت القوات المسلحة المصرية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن مقتل ضابط وعشرة جنود وإصابة خمسة أفراد إثر إحباط هجوم "إرهابي" على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس في شبه جزيرة سيناء شمال شرق البلاد.