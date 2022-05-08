عبدالعزيز الفضلي

بكل همة ونشاط عاد طلبة المدارس واهل الميدان التربوي الى مدارسهم بعد انتهاء عطلة عيد الفطر السعيد ليستكملوا ماتبقى من دروس في الفصل الدراسي الثاني .

وكشفت مصادر تربوية ميدانية ل الانباء ان بعض الادارات المدرسية وبسبب النقص الكبير في عدد العمالة قامت بالاستعانة في عمالة وخدم من خارج الشركات المتعاقدة معها وزارة التربية لسد النقص مشيرة الى ان المدارس بحاجة الى تنظيف الاتربة التي امتلات فيها الساحات المدرسية بسبب موجة الغبار التي شهدتها البلاد خلال الايام الماضية .

واضافت المصادر ان هناك بعض المدارس بدات بتقديم اختبارات نهاية العام الدراسي للمواد خارج الجدول لافتةً الى انه تم ذلك بالتنسيق مع التوجيه المختص .

وكالعادة اهل الميدان التربوي دائماً في المقدمة حيث قامت الادارات المدرسية باستقبال الطلبة وتشجيعهم على الالتزام بالدوام من خلال الاغاني والاناشيد الوطنية

والفقرات التربوية ومن بينهم مدرسة ام عطية الانصارية الابتدائية للبنات بقيادة مديرتها المتميزة هيلاء التنيب حيث اقامت حفل استقبال لطالباتها بعنوان فرحة العيد مع افطار مما زاد البهجة والسرور في نفوس الطالبات والمعلمات .