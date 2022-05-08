موظفو "العدل" و"الأوقاف " التزموا بالبصمة والدوام كاملا

أسامة أبو السعود

انتظم الدوام في وزارتي العدل والأوقاف منذ الصباح الباكر في أول يوم عمل بعد عطلة عيد الفطر السعيد.

وفتحت بصمة الدوام في موعدها المحدد، حيث التزم الموظفون بتوقيع الحضور بالبصمة وانصرفوا الى أعمالهم، كل في موقعه فورا .

وشهدت المحاكم حضورا مكثفا منذ الصباح الباكر من موظفي وزارة العدل لاستقبال مختلف المراجعين والقضايا المختلفة .

كما التزم موظفو وزارة الاوقاف بالدوام منذ ساعات الصباح الأولى التي لم تشهد حالات غياب الا للإعفاءات وفق القانون .