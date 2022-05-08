دارين العلي

عادت عجلة العمل في وزارة الكهرباء والماء الى طبيعتها بعد اجازة العيد حيث حضر الموظفون بنسبة تفوق ال90 % الى اعمالهم ومكاتبهم.

وقالت مصادر الوزارة ان جميع الموظفين كانوا على رأس عملهم الا من كان لديه اجازة رسمية سواء مرضية او دورية.

واوضحت ان هناك عددا من المراجعين الذين تواجدوا ايضا في الوزارة مع انطلاق عجلة العمل وذلك بالرغم من الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة الا ان هناك من يفضل التواجد بشكل شخصي لانهاء معاملاته.

واوضحت ان خدمات الوزارة الالكترونية والتي تبلغ حوالي 40 خدمة على مختلف المنصات الرسمية للدولة تعمل بكامل كفاءتها ودون عوائق لتوفير الخدمة للعملاء في مختلف المجالات.