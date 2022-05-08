"ذوي الإعاقة": صالات الاستقبال امتلأت بالمراجعين

"القوى العاملة": نسبة الحضور قاربت الـ 95 ‎%‎

بشرى شعبان

اليوم مختلف عن الامس وبعد الانتظام الفعلي لعودة العمل في مجمع الوزارات، شهدت مداخل المجمع ازدحاما افتُقِد منذ ما يزيد عن عامين، فالمواقف امتلأت بالسيارات، والممرات تعود اليها الحياة والموظفون يتبادلون التهاني والتبريكات بالعيد.

ووفق مصدر خاص في الوزارة اكد انه لم يسجل اي حالة غياب من الموظفين بشكل غير مبرر فالجميع ملتزم باستثناء من لديهم اجازات دورية او مرضية.

والوضع بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لم يختلف عن وزارة الشؤون لناحية الالتزام بالدوام الا من لديهم اذن رسمي بإجازة دورية او مرضية او طارئة.

والمشهد نفسه يتكرر في الهيئة العامة للقوى العاملة حيث اكد المصدر ان نسبة الدوام تخطت ال 95‎% وال 50 ‎%‎ اجازات رسمية، مشيرا الى انه في حال وجود اي حالة غياب دون مبرر قانوني تطبق اجراءات ديوان الخدمة المدنية على الموظف.