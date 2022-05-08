قال سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ سالم العبدالله،إن دولة الكويت تثمن عاليا العمل المهم الذي تؤديه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتسعد بالمساهمة في دعمه.

وأضاف السفير الصباح في كلمته خلال حفل عشاء استضافته سفارة الكويت بواشنطن في وقت سابق لتكريم شخصيتين أمريكيتين ساهمتا في دعم المفوضية وبحضور سيدة أمريكا الاولى الدكتورة جيل بايدن التي حلت ضيفة شرف في الحفل أنه تم جمع تبرعات بقيمة مليون دولار أمريكي هذا العام لمصلحة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ولفت إلى أن مساهمات الكويت المالية للمفوضية في الاعوام العشرة الماضية بلغت أكثر من 432 مليون دولار مما يجعل دولة الكويت في مقدمة قائمة المانحين في المنطقة في العقد الماضي.

وحذر من ان ازمة اللاجئين تتفاقم باستمرار يوما بعد يوم وان معاناتهم تتزايد مضيفا ان الحرب في اوكرانيا رفعت اعداد اللاجئين ارتفاعا كبيرا.

وكرمت المؤسسة الكويتية - الامريكية الانسانية في الحفل كلا من رئيس وكالة الاستخبارات الامريكية المركزية (سي آي ايه) وليام بيرنز لالتزامه في احلال الامن والسلام من موقع عمله والممثل الامريكي سفير النوايا الحسنة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بن ستيلر الذي كرس وقته للعمل دون انقطاع من اجل دعم اللاجئين والنازحين حول العالم.

ومن جهتها أثنت سيدة امريكا الاولى الدكتورة جيل بايدن على مساهمات السفير الشيخ سالم الصباح وزوجته في دعم العمل الانساني مشددة على اهمية بذل الجهود اللازمة من اجل انهاء المآسي التي يتكبدها اللاجئون.

وأضافت "انني ممتنه لعمل منظمات مثل المؤسسة الكويتية - الامريكية الانسانية .. وهناك المزيد من الجهود التي يتعين بذلها".

ومن جانبه تقدم مفوض الامم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في كلمته بالشكر الى سفير الكويت في واشنطن وزوجته على الجهود الانسانية التي بذلوها في الاعوام العديدة الماضية ونشر الوعي بالمشكلات الصعبة والتحديات القائمة حول العالم وطلب المساعدة في دعم المنكوبين.

وثمن عاليا اختيار الكويت مركزا للعمل الانساني في عام 2014 وتقدم بالشكر لكل ما بذلته في هذا المجال ودعا الشيخة ريما الصباح الى ان تستمر في عملها سفيرة للنوايا الحسنة في المفوضية.

ومن جهتها قالت سفيرة النوايا الحسنة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وزوجة السفير الشيخة ريما الصباح في كلمتها "معا نسهم في الحفاظ على الارواح وبناء مستقبل افضل لملايين الافراد حول العالم ممن اجبروا على ترك اوطانهم".

ولفتت الى ان العالم يشهد معدلات نزوح غير مسبوقة وآخذة في التزايد في كارثة انسانية لا تقارن.

وذكرت ان نحو 18 ألف شخص في 132 دلوة يقدمون المساعدات الفعلية للاجئين والنازحين والتي تتضمن الملاجئ والرعاية الطبية والتعليم.

وعلى مدى 12 عاما الماضية كرمت سفارة الكويت بواشنطن في مناسبات مماثلة ثلاثة رؤساء هم جورج دبليو بوش وبل كلينتون ودونالد ترامب وثلاث نواب رؤساء هم دك تشيني ومايد بنس وجو بايدن والسيدات الامريكيات الاوائل لورا بوش وميلانيا ترامب وجل بايدين بالاضافة الى عدد من وزراء خارجية سابقين هم كولين باول وكوندليزا رايس وجون كيري وريكس تيليرسون ومايك بومبيو وشخصيات امريكية اخرى ساهمت في الاعمال الانسانية.