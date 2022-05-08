حنان عبد المعبود

أكد مدير إدارة السجل العام ومراقبة الدوام ورئيس لجنة التفتيش بوزارة الصحة نجيب العوضي، أن نسبة الحضور للعاملين في وزارة الصحة باليوم الأول بعد اجازة عيد الفطر حوالي 95%، لافتا إلى ان 5% من العاملين الذين لم يداموا لديهم اما اجازات دورية أو مرضيات أو أذونات.

وقال العوضي في تصريح خاص ل"الأنباء": ان مبنى ديوان عامة الوزارة يعد الأقوى والأشد في الحضور والانصراف للعاملين، حيث لدينا حاسوب من النوع الحديث بنظام قوي، كما أن لدينا احصائيات مرصودة بشكل يومي واسبوعي وشهري، ونقوم شهريا بتحويل المتغيبين دون إجازات أو أسباب للتغيب وعدم احضار عذر بالتغيب الى الخصم مباشرة، لافتا إلى أنه في حال التكرار يتم التحويل الى التحقيق.

وأضاف" نحن نتبع قانون الخدمة المدنية بحذافيره وكل فقراته، ولهذا بعد 105 دقائق والتي تعد من حق كل موظف، فاننا نبدأ الخصم مباشرة عدا من لديهم أسباب ممن لديهم اجازات أو مرضيات لم تعتمد بعد، مشيراَ الى أن كل الإدارات بالوزارة يطلبون سنوياً إحصائية وحصر سنوي للعاملين بكافة الإدارات من أجل التقييم السنوي حيث 30% من تقييم الموظف يكون على أساس الحضور والانصراف والبصمة.

كما كشف العوضي ل"الأنباء" أنه تم الانتهاء من المناقصة الخاصة بأجهزة البصمة الجديدة وهي أحدث أنواع أجهزة البصمة الخاصة بالعين والوجه، وأوضح أنه في القريب سيتم تطبيق اعتماد الأجهزة الجديدة والتي ستكون على مراحل ثلاثة الأولى منها بديوان عام الوزارة، ومن ثم الإدارات المركزية والثالثة بالمناطق الصحية مؤكداً أنه تم اعداد أماكن أجهزة البصمة الجديدة وتوزيع "كروكي" لها