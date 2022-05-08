انطلقت اليوم الأحد أعمال الملتقى الكشفي للشباب (تمكين) برعاية الرئيس الفخري للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

ومن المقرر ان يتم الافتتاح الرسمي للملتقى يوم غد الاثنين بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، والوفود الخليجية والعربية المشاركة في الملتقى.

ويشمل حفل الافتتاح كلمة لرئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب النائب الدكتور عبد الله الطريجي، والمدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان مال الله، والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية د. عمرو حمدي ورئيس لجنة المستشارين الشباب الكشفي العربي أحمد بن خالد الكمياني.

ويناقش الملتقى من خلال أنشطته الممتدة حتى الخميس 12 مايو موضوعات آليات التمكين الاجتماعي والتنمية المستدامة والتمكين، والعمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية من خلال ورش تدريبية، فضلا عن جلسات نقاشية بشأن أهم التحديات التي تواجه الشباب الكشفي العربي، وتداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19)، ومراجعة توصيات المنتدى الكشفي العربي الرابع