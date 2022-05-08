انطلقت اليوم الأحد أعمال الملتقى الكشفي العربي برعاية الرئيس الفخري للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

وتناولت ورشة تدريبية حول آليات التمكين الاجتماعي للشباب والمرأة ضمن أعمال الملتقى مفهوم التمكين وعناصره ووسائله، وأهمية المبادرات الشبابية في دعم التنمية الاقتصادية في البلاد العربية.

وأوضح المستشار في الجهاز الفني للمعهد العربي للتخطيط الدكتور فيصل المناور أن مفهوم التمكين يعتمد على توسيع القدرات وبنائها وفقا لرأس المال البشري والمؤسسي ويشمل من ضمن عناصره تنويع مصادر الدخل والاهتمام بالوسائل التكنولوجية.

وقال المناور ان للتمكين وسائل ثقافية واقتصادية لتعزيز دور المشاريع الصغيرة، مشيدا بالتوجه العربي في هذا الصدد بانشاء مؤسسة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك لزيادة القدرات الاقتصادية.

واكد على ان اغلب الدول بدأت تهتم بالاستراتيجيات الخاصة بالشباب وتبني سياسات لمساعدتهم وفقا للتأهيل المهاري والمعرفي والتفكير النقدي والتعامل الهادف مع الوسائل التكنولوجيا.

وبين ان الجانب الثقافي في عملية التمكين مهم لمعالجة عوامل نقص الخبرة والمهارات وتوفير آلية الدعم الفني للمشاريع الصغيرة، وتأكيد دورها الفاعل في رفع التكلفة عن المال العام.

وتناول المناور دور الكشافة مشيرا إلى أنه دور تطوعي وانمائي يساعد مؤسسات الدولة من خلال اقامة ملتقيات ومؤتمرات تساهم في تطوير الرأي العام.

وطالب بمنح الكشافة العربية صلاحيات تزيد من فعاليتها وتساعد في المشاركة الشبابية فيما يخص القوانين والمشاريع التشريعية التي تخص مستقبلهم، فضلا عن تطبيق النهج الكشفي واعتماده ضمن المناهج الدراسية والتعليمية.

جدير بالذكر ان الملتقى الكشفي العربي يعقد بالتعاون بين الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والمعهد العربي للتخطيط والمنظمة الكشفية العربية وجمعية الكشافة الكويتية وجمعية المرشدات الكويتية والاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، وتستمر أعماله حتى 11 مايو الجاري.