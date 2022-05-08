ألاء خليفه – ثامر السليم



شهدت جامعة الكويت عودة نظام الدوام في كل الكليات ومراكز العمل المختلفة بكامل طاقتها حيث حضر الطلبة في مختلف الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والموظفون فقد التزموا بالحضور استئنافا للدوام الرسمي منذ الصباح الباكر في أول يوم عمل بعد عطلة عيد الفطر السعيد.

وفي جولة " للانباء " في أروقة الجامعة شهدنا ان كليات جامعة الكويت في الشدادية وهي «التربية» و«الآداب» و«الهندسة» و«العلوم الحياتية» و«العلوم الادارية» استقبلت طلابها حيث شهدت ازدحاما مروريا منذ الساعات الأولى منذ الصباح الباكر، وحرص الطلبة والأساتذة على الحضور



وشهد الحرم الجامعي في مدينة صباح السالم الجامعية في الشدادية اختناقات مرورية في بداية اليوم عند الإشارات الضوئية المؤدية للجامعة في بداية اليوم الدراسي



واستأنفت الكليات دوام طلبتها واساتذتها وادارييها بشكل اعتيادي وواصلت القاعات احتضان طلبتها مع بعض الاختبارات الفصلية قبل نهاية العام الدراسي الحالي وبدأ الفصل الصيفي نهاية الشهر المقبل

وفي موقع الجامعة بالجابرية والذي يضم كلا من الكليات الطبية فقد كان المشهد مشابها لموقع الشدادية، من حيث أعداد الطلبة والذي كان كبيرا، كما كان هناك كثير من المحاضرات بقاعات مختلفة.

وفي موقع الشويخ والذي يضم كليات العلوم الاجتماعية والحقوق فقد شهد إقبالا كثيفا من الطلبة الذين حرصوا على التواجد مبكرا.

أما في موقع كيفان الذي يضم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية فقد شهد حضور الطلبة والطالبات والأساتذة والموظفون

ومن داخل موقع الجامعة في الخالدية شهدنا حضورا كثيفا لكافة موظفي وموظفات الجامعة في مختلف الأقسام حيث حرص الجميع على الحضور استئنافا للدوام الرسمي .