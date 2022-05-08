أشاد رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب النائب د. عبدالله الطريجي، بجهود الرئيس الفخري للاتحاد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في دعم وتعزيز للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، وحثه رؤساء البرلمانات العربية على الانضمام للاتحاد.

جاء ذلك خلال كلمة للطريجي في افتتاح الجمعية العمومية الرابعة عشر العادية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب برعاية الرئيس الغانم والذي تستضيفه الكويت تحت عنوان (الكويت عاصمة العمل الكشفي العربي).

وقال الطريجي " نقدر جهود الرئيس الغانم لأننا في الاجتماع السابق الذي تم قبل أشهر كان عدد الدول المشاركة في الاتحاد ١٥ دولة وخلال الاجتماع الأخير الذي تم في القاهرة لاحظنا قيام الغانم بحث رؤساء برلمانات الدول العربية على المشاركة والانضمام للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب". معربا عن أمله أن يكتمل العقد بمشاركة ٢٢ دولة في الاجتماع القادم.

كما وجه الطريجي الشكر للرئيس الغانم لحرصه على تسخير كافة الإمكانات لإقامة الملتقى الكشفي العربي في الكويت بما تطلبه من الكثير من الاستعدادات.

وقال الطريجي خلال كلمته " قبل الدخول بجدول الاعمال نبارك لأنفسنا ونبارك لإخواننا النواب الجدد الذين انضموا للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، من قطر والعراق والجزائر والصومال، مؤكدا أنهم سيكونون إضافة قيمة ومتميزة للاتحاد".

ورحب الطريجي في مستهل كلمته بالوفود المشاركة في الجمعية العمومية قائلا "بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن اخواني اعضاء مجلس الأمة الكويتي وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمة الكويتي والرئيس الفخري للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب المهندس مرزوق علي الغانم أرحب بكم جميعا في بلدكم الكويت بين اهلكم واخوانكم ومحبيكم".

وأعرب الطريجي عن فخره بإقامة أول ملتقى كشفي عربي بهذا المستوى، وبوجود ما يقارب ١٧٠ شخصية على ارض الكويت يمثلون كل شرائح العمل الكشفي من نواب ورؤساء جمعيات في الوطن العربي واتحاد الرواد والمرشدات والشباب الكشفي" .

وبين أنها " المرة الأولى التي يقام بها ملتقى كشفي عربي بطريقة علمية وأكاديمية بالتعاون والتنسيق من خلال البروتوكول الذي تم إقراره مع المعهد العربي للتخطيط".

ورحب بتواجد مراقبين لهذا الحدث ممثلين في الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة والأمين العام للاتحاد المغاربي القائد رشاد الخرباشي.

وكشف عن أن الأيام الاربعة التي سيقام خلالها الملتقى سيتضمن ٨ فعاليات، ما بين ورش تدريب وجلسات عمل، منوها إلى إقامة الافتتاح الرسمي للملتقى غدا الاثنين برعاية وحضور رئيس مجلس الأمة غدا في المعهد العربي للتخطيط.

من جهة أخرى أعرب الطريجي عن شكره لجميع الدول على موافقتها بنقل مقر اتحاد الرواد والكشافة من لبنان بعد ٣٨ عاما إلى دولة الكويت، موجها تقديرا خاصا لممثلي المغرب وتونس لتنازلهما عن نقل مقر الاتحاد لبلديهما تقديرا لمكانة الكويت.

كما توجه بالشكر الأمين العام للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب فيصل العنزي والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية د. عمرو حمدي على جهودهما لإقامة فعاليات الملتقى.