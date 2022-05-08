عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية عن بدء استقبالها طلبات التقديم للمعلمين والمعلمات في كل من دولتي الأردن وفلسطين للعام الدراسي 2022/2023 للعمل بالهيئة التعليمية من حملة المؤهلات الجامعية، على أن يكون التقديم محصورا فقط على الجنسية الأردنية في الأردن والجنسية الفلسطينية في فلسطين، وعدم قبول المقيمين في كل من البلدين.



وحددت «التربية» التخصصات التالية للمعلمين الرجال مع شرط الخبرة: اللغة الانجليزي، العلوم، الفيزياء، الجيولوجيا، الأحياء، الكيمياء والرياضيات، ويزاد عليها الفرنسية للمتقدمين في فلسطين.



أما تخصصات المعلمات فتشمل ما يلي مع شرط الخبرة: الفيزياء، والرياضيات.



شروط وملاحظات عامة للمتقدمين:



1- ألا يقل تقدير العام للمؤهل الجامعي عن جيد.



2- ألا يزيد عمر المتقدم/ة عن (45) عاما.



3- لن تقبل أي جنسية أخرى مقيمة سواء في الأردن أو في فلسطين.



4- يشترط الالتزام بشرط الخبرة لقبول مستندات المتقدمين في جميع المواد، وذلك على النحو التالي:



- ثلاث سنوات لذوي المؤهلات الغير تربوية.



- سنتان لذوي المؤهلات التربوية.



- يتم استقبال شهادة الخبرة الحكومية والخاصة بالتعيين فقط وليس بنظام الحصة والأجر وتكون موثقة من الجهات الرسمية موضحا فيها بداية تسلم العمل حتى تاريخه وترفق صورة عنها.



5- يستثنى من شرط الخبرة الفئات التالية:



- حملة شهادة الدكتوراه والحاصلين على تقدير لا يقل عن جيد جدا في المؤهل الجامعي.



- حملة شهادة الماجستير والحاصلين على معدل لا يقل عن امتیاز في المؤهل الجامعي.



6- لا يتم استقبال أي طلب للتوظيف إلا بعد توافر جميع المستندات وفق الإعلان.



7- أن يكون مزاول لمهنة التعليم لنفس التخصص المتقدم له حتى تاريخ ملء الطلب.



8- يتحدد المرتب حسب المؤهل العلمي والخبرة.



9- عند استقبال الطلبات يجب أن تكون المؤهلات العلمية وكشف الدرجات مصدقا من الجهات الرسمية بصحة البيانات من المكاتب الثقافية للكويت ببلد التخرج وترفق صورة منها.



10- ترفق صورة عن شهادة الثانوية العامة.



11- تقديم ما يثبت عدم الارتباط بوزارة التربية والتعليم بدولة فلسطين أو أن يرفق صورة من موافقة جهة عمله على العمل لدى وزارة التربية بالكويت.



12- يرفق مع الطلب صورة عن جواز السفر على أن يكون صالحا لمدة لا تقل عن 3 سنوات على الأقل، وصورة شخصية مقاس 4×6 سم.



13- على من سبق له العمل في الكويت تدوين ذلك في الطلب، مع ذكر سنوات الخبرة والمرحلة التعليمية وأسباب ترك الخدمة أو إرفاق صورة من شهادة الخبرة في الكويت.



14- لن يتم إعادة التعاقد مع المفصول من الخدمة أو من يدلي ببيانات غير صحيحة.



15- يجوز للمعلمين إحضار زوجاتهم وأبنائهم بعد مباشرتهم العمل وعلى حسابهم الخاص.



16- لن ينظر إلى الطلبات المكررة أو غير المستوفاة لشروط الإعلان.



17- يتم تقديم الطلبات إلكترونيا على موقع وزارة التربية - رابط فرص وظيفية، تعاقد خارجي ولمدة شهر (www.moe.edu.kw).



وعند قبول الطلب يتم التواصل مع صاحب العلاقة مصطحبا معه المستندات المنوه عنها أعلاه وسيتم إجراء مقابلات شخصية للمرشحين وفقا للشروط المعمول بها.