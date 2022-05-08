تم تشخيص إصابة شخص بجدري القرود في إنجلترا ، حسبما قال مسؤولو الصحة في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن لدى المريض تاريخ سفر حديث من نيجيريا، حيث يعتقد أنه أصيب بالعدوى، قبل السفر إلى بريطانيا.

ويراقب الخبراء في وكالة الأمن الصحي البريطانية الحالة ويعملون عن كثب مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية للاتصال بالأشخاص الذين ربما كانوا على اتصال وثيق بالفرد.

يشار إلى أن جدري القرود هو من الأمراض المعدية وهو ناتج عن فيروس حيوان النسناس (وهو من فصيلة القرود).

وتشمل أعراض المرض الشعور بحمى وألم بالرأس ويتبعه ألم عضلي وظهور طفح جلدي على شكل بثور مكسوة بقشرة خارجية.