ذكرت عدة تقارير أن هناك ثغرة فنية في تطبيق الموسيقى آبل ميوزيك آي.أو.إس تجعله يقوم بتثبيت نفسه بشكل مباشر وتلقائي على قاعدة توصيل الهاتف الذكي آيفون عند تنزيله بدلا من الشاشة الرئيسية للهاتف. كما يقوم التطبيق بإزاحة التطبيقات الأخرى التي سبق وضعها على قاعدة التوصيل ليحل محلها، وهو أمر لا تستطيع التطبيقات عملها بشكل طبيعي.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن بعض أصحاب هواتف آيفون اكتشفوا الثغرة التي تجعل آبل ميوزيك يثبت نفسه كخدمة الموسيقى الأساسية عند تلقي طلب تشغيل خدمة موسيقية عبر المساعد الشخصي الذكي سيري، حتى إذا كان قد تم اختيار خدمة موسيقى أخرى مثل سبوتيفاي باعتبارها الخدمة الأساسية على الهاتف الذكي. ولم يتضح حتى الآن مدى انتشار هذه الثغرة الأمنية بين أجهزة أيفون في العالم، حيث أظهرت الاختبارات التي أجراها خبراء تك كرانش عن نتائج متباينة.

وبحسب تك كرانش فإن مشكلة التثبيت التلقائي لتطبيق آبل ميوزيك على قاعدة اتصال آيفون موجودة في مختلف إصدارات نظام التشغيل آي.أو.إس 15 وهو ما يعني أنها ليست مرتبطة بأحدث إصدار من هذا النظام. كما أنها موجودة في طرز مختلفة من هواتف آيفون.

من ناحيتها ذكرت شركة آبل أنها تدرس هذه التقارير وليس لديها أي تفاصيل بشأن المشكلة في الوقت الراهن.