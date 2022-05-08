تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث) الاجتماع الوزاري العربي الأول للوزراء المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث، يوم ١٢ مايو الجاري، على أن يسبقه اجتماع الدورة الرابعة لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، اعتبارا من يوم غد الاثنين ولمدة ٣ أيام.

وقالت الجامعة العربية، " إن هذه الدورة تنعقد في ظل تداعيات كبيرة تواجهها المنطقة العربية من تغيرات مناخية وبيئية وكوارث خطيرة أسهمت بشكل كبير في زيادة معدلات التصحر وحرائق الغابات وندرة المياه وغيرها من المتغيرات الطبيعية، بالإضافة إلى الكوارث الإنسانية مثل النزاعات المسلحة، والتي أثرت في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحيث إن المنطقة العربية تعد من ضمن أكثر المناطق تضررا بسبب هذه المتغيرات".

ويتناول الاجتماع بنودا مهمة ورئيسية تتضمن مواضيع تخص رصد الكوارث الطبيعية، متابعة بنود الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، والتحضير للمنتدى العالمي السابع للحد من مخاطر الكوارث وتحديد خطط طوارئ عربية وإقليمية للحد من مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الحد من الكوارث، وتقليل تأثيراتها.