بلغ إجمالي عدد أسرّة المستشفيات الأمريكية التي يشغلها المرضى الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد 18 ألفا و859 سريرا في 6 أيار/مايو، مقارنة بـ 19 ألفا و234 سريرا في اليوم السابق له، وفقا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

ولم يتغير معدل دخول المستشفيات عند 5ر2%، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ويشمل هذا العدد المرضى الذين تم نقلهم بسبب أعراض لا تتعلق بكوفيد- .19 كما تأثر معدل دخول المستشفيات أيضا بعدد الأسرة الجاهزة المتاحة، التي يتذبب عددها على حسب اليوم.

وسجلت ولاية مين أعلى نسبة مئوية من الأسرّة التي يشغلها مرضى كوفيد- 19 عند 9ر6%، تليها ديلاوير عند 8ر5%.

وسجلت نيويورك أكبر عدد من الأسرّة التي يشغلها مرضى كوفيد- 19 عند 2517، تليها كاليفورنيا عند .1447