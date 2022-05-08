فرضت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين غرامة قيمتها 50 ألف دولار على نادي فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز بداعي خرق قواعد الدوري الخاصة بالإبلاغ عن حالات الإصابة، وذلك في إطار عودة جويل إمبيد من الإصابة ومشاركته في المباراة التي انتهت بالفوز على ميامي هيت 99 / 79 مساء الجمعة في الدور قبل النهائي لمنطقة الشرق.

وذكرت الرابطة أن سيكسرز لم يبلغ عن وضع إمبيد من المشاركة، بطريقة دقيقة وفي الوقت المناسب قبل المباراة.

وأوضحت صحيفة "فيلادلفيا انكوايرر" أن إمبيد كان مدرجا في البداية ضمن الغائبين عن مباراة يوم الجمعة، في التقرير الرسمي الصادر مساء الخميس حول حالات الإصابة.

وبعدها كشف سيكسرز يوم الجمعة لوسائل الإعلام أن إمبيد تجاوز البروتوكولات الخاصة بحالات الارتجاج وشارك في الاستعدادات، لكنه لا يزال مدرجا ضمن قائمة الغائبين.

وبعدها بنحو ساعة واحدة، جرى الإعلان عن أن الشكوك تحوم حول مشاركة إمبيد في المباراة.

وأعلن دوك ريفرز مدرب سيكسرز خلال مؤتمر صحفي أنه سيجرى الوقوف على حالة إمبيد عبر التدريبات الاستعدادية للمباراة، وهو ما يسمح به خلال تواجد اللاعب ضمن قائمة المصابين.

لكن تم إدراج إمبيد ضمن العناصر الجاهزة للمشاركة بعد دقائق من نهاية المؤتمر.

وسجل إمبيد 18 نقطة و11 متابعة، وكان مرتديا قناع حماية الوجهه خلال المباراة.