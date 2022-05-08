عندما تظهر على الأطفال أعراض خفيفة ناجمة عن إصابتهم بكوفيد-19، فمن المحتمل أن يصابوا بالمرض لفترة طويلة. لكن خبراء يقولون إنه ليس من الواضح عدد الأطفال الذين يصابون بالمرض لفترة طويلة، حيث لا توجد أبحاث كافية حيال هذا الأمر في هذه الفئة العمرية، وفقا لتقرير صادر عن شبكة ((سي إن إن))

حاليا، لا توجد اختبارات محددة للإصابة الطويلة بكوفيد-19، فمنذ بداية الجائحة أثبتت الاختبارات إصابة ما يقرب من 13 مليون طفل بكوفيد-19، حسبما نقلت الشبكة عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

وتشير دراسات إلى أن ما بين 2 بالمئة و10 بالمئة من هؤلاء الأطفال سيصابون بكوفيد-19 لفترة طويلة، لكن العدد قد يكون أكبر.