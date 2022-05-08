تسببت حرائق الغابات الشديدة التي اندلعت في منطقة كراسنويارسك بسيبيريا في مقتل 7 أشخاص وإصابة 19 آخرين بحلول اليوم الأحد.

وذكرت السلطات في منطقة كراسنويارسك لوكالة تاس الروسية للأنباء إن 6 من المصابين رجال إطفاء.

وقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم طفلان، في الحريق بقرية تالاشانكا على بعد 200 كيلومتر شمال مدينة كراسنويارسك. وقتل اثنان آخران في قرية نيكولسك، على بعد حوالي 300 كيلومتر غرب كراسنويارسك. وقتل شخصان آخران يوم السبت في حريق بمدينة أتشينسك غربي كراسنويارسك.

وأعلنت المنطقة حالة الطوارئ بسبب الحرائق. وواجهت الجهود المبذولة لإخماد الحرائق صعوبات بسبب الرياح العاتية، التي تصل سرعتها إلى 40 مترا في الثانية. وتقول السلطات إنه تم احتواء جميع الحرائق حاليا. وشهدت المنطقة 273 حريقا وتعرض أكثر من 500 منزل للدمار.