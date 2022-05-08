تنطلق الثلاثاء الدورة الثانية من مهرجان إيمدغاسن السينمائي في الجزائر بمشاركة 29 فيلما قصيرا من 24 دولة مع تنظيم ورش عمل والاحتفاء بعدد من السينمائيين العرب.

يقام المهرجان في مدينة باتنة بشمال شرق الجزائر ويشتق اسمه من ضريح إيمدغاسن الشهير الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث قبل الميلاد ويصنف ضمن أقدم المعالم الأثرية الملكية في شمال أفريقيا.

وقالت مؤسسة (اللمسة) الثقافية المنظمة للمهرجان إنها تلقت 2283 طلبا من 109 دول للمشاركة هذا العام بعد نجاح الدورة الأولى في مارس آذار 2021 والتي توج بجائزتها فيلم (إجرين مارادونا) للمخرج الفلسطيني فراس خوري.

ومن أبرز الأفلام المشاركة هذا العام (عود ثقاب) للمخرج الفلسطيني محمود أحمد و(سايكو) للمخرج الإيراني مصطفى داوطلب و(توك توك) للمخرج المصري محمد خضر و(المعركة الأخيرة) للمخرج السوري ميار النوري.

ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 14 مايو أيار تنظيم أربع ورش عمل للطلبة والهواة يقدمها مخرجون وممثلون من الجزائر وتونس.

كما يعرض المهرجان خارج المسابقة الرسمية عددا من الأفلام الروائية الطويلة من الجزائر منها (إلى آخر الزمان) للمخرجة ياسمين شويخ و(أبو ليلى) للمخرج أمين سيدي بومدين و(عرفان) للمخرج سليم حمدي.

ويستضيف المهرجان مجموعة من الفنانين العرب في دورته الثانية منهم خالد بوزيد من تونس وأحمد بدير من مصر وعباس النوري من سوريا.